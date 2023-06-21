После массового отключения электроэнергии возникли проблемы с водоснабжением.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КГГА. Так, отмечается, что из-за отключения электроэнергии в нескольких районах столицы снижено давление водоснабжения

«Из-за аварийного отключения электроэнергии в столице обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала", - предупредили в КГГА.

В этой связи снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах. В КГГА заверили, что это на время.

"Давление водоснабжения будет постепенно восстанавливаться после завершения ремонта на электросетях", - заверили в КГГА со ссылкой на "Киевводоканал".

Также в КГГА подчеркнули:

«Обращаем внимание жильцов многоэтажных домов, что давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, на запуск которых уходит больше времени».

Между тем Укрэнерго сообщает, что возобновлено питание всех потребителей Киева и области. Продолжаются ремонтные работы.

Ранее в Укрэнерго после массового исчезновения электроэнергии у киевлян и жителей области сообщили, что продолжается ликвидация технической аварийной ситуации.

«В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации», - говорилось в сообщении.

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Также сообщалось, что Нацбанк после скандала объявил важные решения относительно обмена валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогазу" обрывают телефоны из-за странных цифр в платежках.