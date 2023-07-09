В частности, клиентка Ощадбанка с никнеймом "Tetiananemish" пожаловалась на работу колл-центра.

По ее словам, в Ощадбанке не смогли помочь решить вопрос. Клиентка Ощадбанка сообщила, что в учреждение сложно дозвониться, а когда повезет – операторы не дают четкой инструкции.

"Это ужас, а не банк! Ужасный колл-центр! Не дозвониться, дозвонишься так ясно ничего не скажут! номер карты сказала которой у меня 2 года нет", - жалуется клиент Ощадбанка.

Также женщина добавила, что звонили по телефону в Ощадбанк даже с финансового номера, предоставив данные документов - операторы вопроса не решили.

"Звоню с финансового номера, все документы на руках, приставшие какие последние операции проводила, я там помню, говорит 2 года не пользовалась и теперь никоды и не буду! Ужас просто ужас, а еще говорю можно отзыв оставить так трубку бросила", - добавила клиентка Ощадбанка.

27 июня 2023 в 13:04 клиентка Ощадбанка с никнеймом "Tetiananemish" оценила банковское учреждение в 1 балл из 5.

Источник: сайт Минфин .

Напомним, в терминалах Ощадбанка появилась возможность сформировать и распечатать акт сверки, справку об отсутствии задолженности и счет на оплату от Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Последние новости Украины:

"Нефтегаз" удивил украинцев начислениями и показаниями.

Также сообщалось об обращении "Нефтегаза" к украинцам - касается счетов и оплаты за газ.

Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи, которую выплатят украинцам после крушения на Каховской ГЭС.