Мобилизация в Украине может оказаться под угрозой, и тому есть конкретная причина.

О причине, по которой мобилизация в Украине может оказаться под угрозой, сообщил главный военком Львовщины Александр Тищенко.

По его словам, добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от плановой задачи, которую должны выполнить. Половина из них – контрактники. Также он подчеркнул, что если не будет розысков мужчин, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой.

В свою очередь украинцы, реагируя на слова военкома, высказали свои мнения по поводу мобилизации.

«Поднимите детей чиновников»,

«Западный регион весь на фронте, сколько искалеченных, регион заполонен убитыми Героями, патриотическим цветом нации, а та мерзость, призывавшая р…у убежала на Запад и заграницу, надо их вылавливать и отправлять рыть окопы и то под надзором ибо предатели, или расчищать завалы»,

«Тех, кто бежал от войны на Запад, повестки в руки и вперед, а то весь Запад воюет, защищает свою Украину, а р….язычные, кто призвал беду на нашу голову, бежали, и еще всех чиновников и стражей закона, потому что уже засиделись в мантиях тоже. Какой процент сами добровольно эти стражи закона пришли в военкомат по повесткам? Или им закон не писан только у них один закон обогащения»,

«Уже всю молодежь вытолкали из Львовщины...»,

«Бедный воюет, воры обогащаются… Пусть сначала идут все военкомы воевать, сидящие у власти и их семейная паства (мужского рода), а потом можно дальше о чем-то говорить»,

«А в других областях, сколько приходит? Ну, к примеру: в Киевской, Полтавской, Одесской и т.д. По селам Львовщины, кроме стариков и алкоголиков никого из мужчин нет. А в военкоматах сидят из Мариуполя, и не защищают наши (свои) территории!»,

«А тогда кто должен защищать Украину. Если все будут бояться, тогда будет второй Ирпень, Буча, куча убитых детей и женщин. Наши ребята сами должны явиться к военкоматам»,

«Пусть идут в первую очередь, сидящие в военкоматах, а то уже зажрались!».

Напомним, 2 мая Верховная Рада продлила действие военного положения и общую мобилизацию еще на 90 суток.

В целом мобилизация и военное положение продлены до 18 августа.

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