Клиентка "Киевстар" рассказала, как купила новую сим-карту для ребенка.

Женщина пополнила счет сразу на тысячу гривен, чтобы ребенок мог постоянно быть на связи и не нужно было постоянно пополнять счет, но "Киевстар" изменил планы женщины.

"Попросила подобрать тариф самый простой что есть без интернета налегке просто симку хотела ребенку чтобы иметь с ним связь пока она в школе, телефон у ребенка обычный даже в интернет не заходит, она сказала что симку продается по паспорту ну ок я дала ей паспорт она мне симку все хорошо пополнила счет на 1000грн чтобы больше не пополнять, через четыре месяца у нее не было позвонить ну хорошо думаю начались каникулы и пополнять ее не было смысла еще несколько месяцев я ее не пополняла и здесь просто треш", - говорит клиентка "Киевстар".

Абонент "Киевстар" сообщила, что на счету не было денег, более того, возникла задолженность.

"Пришла смс что по номеру есть задолженность почти 500грн я звоню оператору он мне говорит что симка есть на контракте и я была обязана ее пополнять, приостановить начисление процентов не могу потому что нужно ехать в магазин Киевстар и там разрывать договор и еще им за это платить 100грн просто выбросить ее тоже низя, потому что в контракте мои данные и долг будет расти", - жалуется клиентка "Киевстар".

Клиентка "Киевстар" добавила, что когда покупала симку "сказали что пополнение не обязательно и пополнять надо на 130грн оператор сказал, что пополнять надо на 175грн, потому что действуют ГБ по симке".

В результате женщина добавила, что ее ребенок не пользовался телефоном, и теперь клиентка "Киевстар" должна заплатить еще и долг.

Источник: otzyvua.net.

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Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

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