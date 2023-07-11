Клиентка "Киевстар" рассказала, как купила новую сим-карту для ребенка.
Женщина пополнила счет сразу на тысячу гривен, чтобы ребенок мог постоянно быть на связи и не нужно было постоянно пополнять счет, но "Киевстар" изменил планы женщины.
"Попросила подобрать тариф самый простой что есть без интернета налегке просто симку хотела ребенку чтобы иметь с ним связь пока она в школе, телефон у ребенка обычный даже в интернет не заходит, она сказала что симку продается по паспорту ну ок я дала ей паспорт она мне симку все хорошо пополнила счет на 1000грн чтобы больше не пополнять, через четыре месяца у нее не было позвонить ну хорошо думаю начались каникулы и пополнять ее не было смысла еще несколько месяцев я ее не пополняла и здесь просто треш", - говорит клиентка "Киевстар".
Абонент "Киевстар" сообщила, что на счету не было денег, более того, возникла задолженность.
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"Пришла смс что по номеру есть задолженность почти 500грн я звоню оператору он мне говорит что симка есть на контракте и я была обязана ее пополнять, приостановить начисление процентов не могу потому что нужно ехать в магазин Киевстар и там разрывать договор и еще им за это платить 100грн просто выбросить ее тоже низя, потому что в контракте мои данные и долг будет расти", - жалуется клиентка "Киевстар".
Клиентка "Киевстар" добавила, что когда покупала симку "сказали что пополнение не обязательно и пополнять надо на 130грн оператор сказал, что пополнять надо на 175грн, потому что действуют ГБ по симке".
В результате женщина добавила, что ее ребенок не пользовался телефоном, и теперь клиентка "Киевстар" должна заплатить еще и долг.
Источник: otzyvua.net.
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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.
Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.
Также Politeka писала, а бонент "Киевстар" остался без интернета после звонка оператору.