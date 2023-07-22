Народный праздник 22 июля: день Панкратия и Кирилла, Черничный день.
Основной ягодой 22 июля является черника.
22 июля, православная церковь чтит память епископов Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского.
Наши предки очень ценили ее за полезные свойства, а собирание ягод - был настоящим ритуалом, с собой в лес взрослые брали детей, чтобы с детства приучать их к труду.
Женщины пекли пироги с черникой и готовили варенье из черники на зиму.
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22 июля, если собираете ягоды и фрукты сегодня, нельзя подбирать плоды с земли и есть их, ведь раньше верили, что такие ягоды они не принесут здоровья.
22 июля старались не спать с открытыми окнами.
22 июля нельзя собирать грибы у тропинок и дорог в лесу, лучше поискать их в глубине леса.
Знахари собирали полезные травы и высушивали их 22 июля, потому что считали, что этот день удачен для ритуалов любовной магии.
Наши предки следили за погодой, существует ряд примет 22 июля, например, если в этом году много черники - зима будет снежной и холодной. Ночью тучи полностью закрыли Луну - август будет дождливым, а если сегодня радуга на небе - к ясной погоде.
Лилии на реке закрылись посреди дня - ждите дождь. Если черника к 22 июлю все еще не созрела - ждите холодную осень.
Источник: Униан.
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