Украинские ягоды с наших полей на прилавках появятся в августе, но арбузы дешевыми не будут.
Об этом рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
Экономист рассказал, какими будут цены на арбузы и дыни в 2023 году в Украине.
По словам специалиста, в 2023 году цены на арбузы выше, чем в прошлом. Сильного снижения цен не стоит ждать даже в разгар сезона.
Эксперт добавил, что стоимость будет до десяти гривен больше, чем цена в 2022 году. В августе арбузы и дыни немного подешевеют.
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"Недель за две-три цены снизятся на 5-7 гривен. ", — прогнозирует Пензин.
Сообщается, что большинство арбузов ввезены в Украину из-за границы, ранее импорт этих ягод составлял всего 10%.
Из-за последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС, украинцы в ближайшие годы с арбузы Херсонщины не увидят.
Фермеры начали выращивать арбузы на Николаевщине и Одесщине, а также в Ровенской и Закарпатской областях.
"Проблема в том, что там несколько иной температурный режим, чем на юге Украины, и там недостаточно солнца", — добавил Пендзин.
Источник: suspilne.
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