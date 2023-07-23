В Украине сейчас продаются в основном импортные арбузы из Турции и Болгарии.

Украинские ягоды с наших полей на прилавках появятся в августе, но арбузы дешевыми не будут.

Об этом рассказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Экономист рассказал, какими будут цены на арбузы и дыни в 2023 году в Украине.

По словам специалиста, в 2023 году цены на арбузы выше, чем в прошлом. Сильного снижения цен не стоит ждать даже в разгар сезона.

Эксперт добавил, что стоимость будет до десяти гривен больше, чем цена в 2022 году. В августе арбузы и дыни немного подешевеют.

"Недель за две-три цены снизятся на 5-7 гривен. ", — прогнозирует Пензин.

Сообщается, что большинство арбузов ввезены в Украину из-за границы, ранее импорт этих ягод составлял всего 10%.

Из-за последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС, украинцы в ближайшие годы с арбузы Херсонщины не увидят.

Фермеры начали выращивать арбузы на Николаевщине и Одесщине, а также в Ровенской и Закарпатской областях.

"Проблема в том, что там несколько иной температурный режим, чем на юге Украины, и там недостаточно солнца", — добавил Пендзин.

Источник: suspilne.

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