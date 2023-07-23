23 июля 2023 года по церковному календарю - дата почтения памяти преподобного Антония Печерского.

Преподобный Антоний — основатель Киево-Печерского монастыря и один из основателей православного монашества.

23 июля наши предки прислушивались, как грохочет гром – громко, гулко, долго или резко. Они определяли погоду на ближайшие дни.

Молодые люди собирали в заранее приготовленные корзинки ряску – это водяное растение, оно выглядит как маленькие зеленые пластинки.

Издавна ее применяюли в народной медицине, а также как удобрение и подкормку для домашних животных.

23 июля нужно сходить в сауну или просто принять ванну дома: ведь издавна верили, что этот несложный ритуал подарит здоровье и силы человеку.

Этот день благоприятен для того. чтобы строить планы на будущее, и чем детальнее они будут, тем лучше.

23 июля было принято ходить к водоемам без течения и наблюдать за ряской на поверхности воды, по ней предсказывали погоду.

23 июля нельзя повышать голос на близких и ссориться с ними, не рекомендуется стричь волосы. Также сегодня нельзя надевать грязную одежду.

23 июля - День ангела справляют Александр и Антон, Георгий, Даниил, Леонтий и Петр.

Источник: glavcom.

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