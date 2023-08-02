Укрпочта сообщает, что нечасто их спецоборудование для изготовления почтовых марок выезжает за пределы Главпочтамта.

Однако, как информирует Укрпочта в Фейсбуке, в эти выходные у посетителей KYIVNESS есть возможность сделать собственную почтовую марку и сразу ее получить.

"Удивите всех! Превратите любую фотографию (свою, друга или любимого котика) в настоящую почтовую марку. Начните собственный тренд в соцсетях", - говорится в сообщении Укрпочты.

Кроме того, в Укрпочте рассказали о еще одной "изюминке", говорится, что на маркете будет арт-проект «Почта добра», позволяющий прислать открытку-поздравления из Украины в любую страну мира. Для этого необходимо приобрести и подписать открытку, а Укрпочта уже наклеит на нее марки и доставит куда угодно.

⠀

"У нас новейшие почтовые марки, безгранично красивые артлистовки и актуальный мерч. Вы не захотите это пропустить!", - добавили в пресс-службе Укрпочты.

Украинцы высказали свои мнения относительно предложений Укрпочты, но далеко не все остались довольны:

"Это все хорошо, а может надо сфокусироваться на своих прямых обязанностях??? международные так называемые «приоритетные» посылки где-то бродят уже полтора месяца, я даже боюсь представить сколько будут идти не приоритетные, полгода-год?",

"Марки по абонементу приехали на отделение, побывали там часок и почему-то поехали обратно в Киев-нормальная такая схема, да на многих хватит)))))?",

"Лучше бы укрпочта занялась своей прямой работой-качественная доставка почтовых отправлений. У вас тысячи сообщений о некачественной работе, а вы такие ничего сном и духом не знаете: ,,а что случилось? Напишите нам в частные сообщения...,, противно читать ваши ответы!", - пишут недовольные украинцы в комментариях к публикации Укрпочты.

Последние новости Украины:

Алгоритм по передаче показателей изменился – "Нафтогаз" сообщил, кого касается.

Также "Нафтогаз Украины" сделал уточнение по оплате за доставку газа.

Ранее "Нефтегаз Украины" объяснил, почему в платежке нет показаний.