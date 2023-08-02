В «Укрэнерго» обратились к украинцам с важной информацией, касающейся ситуации с энергоснабжением.

В Укрэнерго подчеркнули, что до начала отопительного сезона осталось 10 недель, и за это время энергетики должны подготовить энергосистему к зиме по максимуму.

«В августе в ремонт пойдет наибольшее количество блоков электростанций, так что для энергосистемы это время будет непростым», - подчеркнули в «Укрэнерго».

В «Укрэнерго» также предупредили, что «особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две».

В настоящее время в «Укрэнерго» не прогнозируют отключения потребителей и рассчитывают, что удастся справиться с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе.

Также в Укрэнерго обнародовали актуальный график, который касается каждого потребителя.

«В первую очередь просим не перегружать сеть. Особенно в часы высокого потребления – с 16:00 до 23:00. Пожалуйста, выключайте кондиционеры и не пользуйтесь мощными электроприборами в этот промежуток времени», – призвали в «Укрэнерго».

Если нельзя обойтись без кондиционера, в «Укрэнерго» советуют выставлять температуру не менее 23 градусов.

"Еще несколько советов: охлаждайте только комнаты, в которых находитесь, а не все помещения; по возможности замените кондиционер вентилятором; мощные электрические приборы не включайте одновременно; стирку и нагрев бойлера перенесите на ночь», - отметили в «Укрэнерго».

Последние новости Украины:

Надвигаются новые блэкауты – к чему готовиться.

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" настойчиво обратились к украинцам.

Кроме того, Politeka.net писала о печальной новости, которую сообщили в "Укрэнерго".