В Укрэнерго подчеркнули, что до начала отопительного сезона осталось 10 недель, и за это время энергетики должны подготовить энергосистему к зиме по максимуму.
«В августе в ремонт пойдет наибольшее количество блоков электростанций, так что для энергосистемы это время будет непростым», - подчеркнули в «Укрэнерго».
В «Укрэнерго» также предупредили, что «особенно тяжелыми будут ближайшие неделя-две».
В настоящее время в «Укрэнерго» не прогнозируют отключения потребителей и рассчитывают, что удастся справиться с увеличенной нагрузкой на энергосистему даже в условиях уменьшенного количества блоков электростанций в работе.
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Также в Укрэнерго обнародовали актуальный график, который касается каждого потребителя.
«В первую очередь просим не перегружать сеть. Особенно в часы высокого потребления – с 16:00 до 23:00. Пожалуйста, выключайте кондиционеры и не пользуйтесь мощными электроприборами в этот промежуток времени», – призвали в «Укрэнерго».
Если нельзя обойтись без кондиционера, в «Укрэнерго» советуют выставлять температуру не менее 23 градусов.
"Еще несколько советов: охлаждайте только комнаты, в которых находитесь, а не все помещения; по возможности замените кондиционер вентилятором; мощные электрические приборы не включайте одновременно; стирку и нагрев бойлера перенесите на ночь», - отметили в «Укрэнерго».
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Также сообщалось, что в "Укрэнерго" настойчиво обратились к украинцам.
Кроме того, Politeka.net писала о печальной новости, которую сообщили в "Укрэнерго".