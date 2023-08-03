Украинский певец и экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив стоит на военном учете.

Позитив подтвердил, что действительно стоит на военном учете и рассказал, сколько уже знакомых и друзей потерял после полномасштабного вторжения России в Украину.

«Знакомых много. Друзей двух… И знакомых друзей. У друзей были знакомые и есть истории, которые очень ужасные. Но они мотивируют меня и на ненависть, эмоции, энергию, поступки…», - сообщил Позитив в интервью «Слава+» .

Также Позитив подтвердил свои слова относительно готовности отправиться на фронт, если получит повестку. Напомним, ранее Позитив говорил, что если его призовут, он уедет.

В своем новом интервью Позитив ответил, страшно ли ему. Ведь может прийти момент, когда он действительно окажется на поле боя

«А кому не страшно? Всем страшно. Мне страшно из-за того, что я знаю, когда ребята говорят о первом бое. Всем страшно. Я боюсь оставить своих родных...», – признался Позитив.

Также певец рассказал о своей готовности убивать врага, впервые нажать курок.

«Я не могу точно ответить, потому что я этого не делал, но со всеми, с кем я общался, когда я точно знаю ребят, которые ехали туда и я знаю много историй, когда был первый раз… Когда есть контактный бой, относительно ощущений мне кажется, что все дело в идее. То, что ты делаешь. Я думаю, что это наша миссия, потому что к нам пришли. Защищать свой дом, свою землю – это правильно.

Чувства у всех разные. Иногда они бывают ужасными. Потому что я знаю, что ребятам снятся все эти моменты. Но если не мы, то они нас», – уверен Позитив.

Последние новости Украины:

Напомним, Потапу крепко досталось на фоне скандала с Юрием Горбуновым.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы подкололи Настю Каменских после патриотического видео.

Также сообщалось, что Потап поделился трагической новостью.