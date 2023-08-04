Певец и украинский продюсер Потап, вокруг которого все чаще разгораются скандалы, поделился новым фото из личной жизни.

Потап рассказал, что спешит на свадьбу, пишет Politeka.net.

«Едем на свадьбу!», – рассказал Потап, пошутив, что свадьба не с Настей Каменских.

На опубликованном кадре Потап и Настя Каменских, которые официально находятся в браке с 2019-го года, счастливо улыбаются.

Это фото Потапа и Насти Каменских вызвало у украинцев разные эмоции. Кто-то подчеркнул, что Потап и Настя очень хорошая пара, кто-то, вспомнив о выезде Потапа и Каменсикх из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения, зло пошутил: «А чего не в Европу? И что вы еще хотите поймать?».

«Очень хорошая пара и милые, наконец фото вместе»,

"Красивая пара",

«Хорошие и милые»,

«А вы прям развенчиваете "мифы") молодцы»,

«Хорошо жить не запретишь» , – комментируют пользователи соцсетей новое «путешествие» Потапа и Насти Каменских.

Добавим, на днях Позитив рассказал о своем уходе из группы MOЗGI, продюсером и участником которой был Потап:

«Я не отношусь к группе MOЗGI. Я сейчас сольный исполнитель POSITIFF. Сейчас я никакого отношения к этой группе не имею. Не могу сказать, что с ним", - рассказал певец и экс-солист группы "Время и Стекло".

Также Позитив рассказал, общается ли он сейчас с Потапом. Как выяснилось, Потап и Позитив вряд ли остаются близкими друзьями.

«Я не знаю, как правильно на этот вопрос ответить. Скажу так. Я с ним виделся сегодня, он был в студии. Мы с ним нормально побеседовали. Я не чувствую какой-либо разницы между тем общением, когда он приезжал или сейчас. Мы с ним на связи. Близкие ли, я не могу тебе ответить, я до сих пор с этим разбираюсь", - прокомментировал Позитив, отвечая Славе Демину на вопрос о дружбе с Потапом.

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Также сообщалось, что Потап показал, как общается с Каменских в Киеве.

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