Потап рассказал, что спешит на свадьбу, пишет Politeka.net.
«Едем на свадьбу!», – рассказал Потап, пошутив, что свадьба не с Настей Каменских.
На опубликованном кадре Потап и Настя Каменских, которые официально находятся в браке с 2019-го года, счастливо улыбаются.
Это фото Потапа и Насти Каменских вызвало у украинцев разные эмоции. Кто-то подчеркнул, что Потап и Настя очень хорошая пара, кто-то, вспомнив о выезде Потапа и Каменсикх из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения, зло пошутил: «А чего не в Европу? И что вы еще хотите поймать?».
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«Очень хорошая пара и милые, наконец фото вместе»,
"Красивая пара",
«Хорошие и милые»,
«А вы прям развенчиваете "мифы") молодцы»,
«Хорошо жить не запретишь» , – комментируют пользователи соцсетей новое «путешествие» Потапа и Насти Каменских.
Добавим, на днях Позитив рассказал о своем уходе из группы MOЗGI, продюсером и участником которой был Потап:
«Я не отношусь к группе MOЗGI. Я сейчас сольный исполнитель POSITIFF. Сейчас я никакого отношения к этой группе не имею. Не могу сказать, что с ним", - рассказал певец и экс-солист группы "Время и Стекло".
Также Позитив рассказал, общается ли он сейчас с Потапом. Как выяснилось, Потап и Позитив вряд ли остаются близкими друзьями.
«Я не знаю, как правильно на этот вопрос ответить. Скажу так. Я с ним виделся сегодня, он был в студии. Мы с ним нормально побеседовали. Я не чувствую какой-либо разницы между тем общением, когда он приезжал или сейчас. Мы с ним на связи. Близкие ли, я не могу тебе ответить, я до сих пор с этим разбираюсь", - прокомментировал Позитив, отвечая Славе Демину на вопрос о дружбе с Потапом.
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Также сообщалось, что Потап показал, как общается с Каменских в Киеве.
Ранее Потап насмешил неудобным фото в Одессе без Каменских.