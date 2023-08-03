Позитив підтвердив, що дійсно стоїть на військовому обліку і розповів, скільки вже знайомих і друзів втратив після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Знайомих багато. Друзів двох… І знайомих друзів. У друзів були знайомі і є історії, які дуже жахливі. Але вони мотивують мене і на ненависть, на емоцію, на енергію, на вчинки…», - повідомив Позитив в інтерв’ю «Слава+».

Також Позитив підтвердив свої слова, щодо готовності відправитись на фронт, якщо отримає повістку. Нагадаємо, раніше Позитив казав, що якщо його призовуть, він поїде.

У своєму новому інтерв’ю Позитив відповів, чи страшно йому. Адже може прийти мить, коли він дійсно опиниться на полі бою

«А кому не страшно? Всім страшно. Мені страшно через те, що я знаю, коли хлопці кажуть про перший бій. Всім страшно. Я боюся залишити своїх рідних...», - зізнався Позитив.

Також співак розповів про свою готовність вбивати ворога, вперше натиснути на курок.

«Я не можу точно відповісти, тому що я цього не робив, але з усіма, з ким я спілкувався, коли я точно знаю хлопців, які їхали туди і я знаю багато історій, коли був перший раз… Коли є контактний бій, щодо вдчуттів, мені здається, що вся справа в ідеї. Те, що ти робиш. Я думаю, що це наша місія, томущо до нас прийшли. Захищати свій дім, свою землю – це правильно.

Відчуття у всіх різні. Іноді вони бувають дуже жахливими. Томущо я знаю, що хлопцям сняться ці всі моменти. Але якщо не ми, то вони нас», - впевнений Позитив.

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