«Нафтогаз Украины» сообщил на своей странице в Facebook о механизме решения такой проблемы, пишет Politeka.net.

«На данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует», - сообщил «Нафтогаз Украины», реагируя на вопросы потребительницы, вернут ли ей деньги.

«Мне вернут сейчас переплату или снова нет? Днепроблгаз», – спросила женщина.

В таких ситуациях «Нафтогаз Украины» советует украинцам лично обратиться в их предварительную газоснабжающую компанию с соответствующим письменным заявлением.

Нафтогаз, отзыв, переплата за газ

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«Более подробную информацию о процессе возврата средств и перечня необходимых документов сможет предоставить ваш предыдущий поставщик газа», - заверили в «Нефтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» также отмечает, что предыдущая газоснабжающая компания в течение 14 (максимально 30) календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату. Однако в условиях военного положения сроки возврата могут быть иными.

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