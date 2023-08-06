«Нафтогаз Украины» сообщил на своей странице в Facebook о механизме решения такой проблемы, пишет Politeka.net.
«На данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями, к сожалению, не существует», - сообщил «Нафтогаз Украины», реагируя на вопросы потребительницы, вернут ли ей деньги.
«Мне вернут сейчас переплату или снова нет? Днепроблгаз», – спросила женщина.
В таких ситуациях «Нафтогаз Украины» советует украинцам лично обратиться в их предварительную газоснабжающую компанию с соответствующим письменным заявлением.
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«Более подробную информацию о процессе возврата средств и перечня необходимых документов сможет предоставить ваш предыдущий поставщик газа», - заверили в «Нефтогаз Украины».
«Нафтогаз Украины» также отмечает, что предыдущая газоснабжающая компания в течение 14 (максимально 30) календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату. Однако в условиях военного положения сроки возврата могут быть иными.
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