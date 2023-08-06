6 августа наши предки старались не работать в поле - дата считалась пожароопасной, кроме того в этот день часто бывали грозы с молниями, могли поджечь сено.

Народный праздник 6 августа получил названия Борис и Глеб летние.

Сегодня, 6 августа, нужно помолиться Борису и Глебу о хорошем урожае и благополучной зиме. Это удачная дата для сбора ягод черемухи.

Раньше для крепкого здоровья обязательно принимали горячую ванну или ходили в баню.

Сегодняшний день считается удачным для строительства и ремонта в доме и для переезда в новый дом.

6 августа девушкам нельзя ходить с распущенными волосами на улице, даже если волосы короткие, не рекомендуется выходить из дома без головного убора.

Сегодня, 6 августа, не стоит прислушиваться к чужим советам - они могут только навредить.

В этот день лучше не рубить деревья и ломать ветки, также наши предки старались не смотреть на молнию - есть риск, что глаза будут болеть.

Сегодня лучше не спорить и не ругаться с родными, иначе отношения испортятся надолго.

Также было принято издавна следить за погодой, в частности, если ягоды калины созрели - осень будет ранней. Дождь с утра - к погожему и ясному дню.

Источник: Униан.

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