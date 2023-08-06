6 августа наши предки старались не работать в поле - дата считалась пожароопасной, кроме того в этот день часто бывали грозы с молниями, могли поджечь сено.
Народный праздник 6 августа получил названия Борис и Глеб летние.
Сегодня, 6 августа, нужно помолиться Борису и Глебу о хорошем урожае и благополучной зиме. Это удачная дата для сбора ягод черемухи.
Раньше для крепкого здоровья обязательно принимали горячую ванну или ходили в баню.
Сегодняшний день считается удачным для строительства и ремонта в доме и для переезда в новый дом.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Скандал на Одесчине: ТЦК решил отправить на фронт инвалида детства, все закончилось трагично
В "Голос країни-13" раскрыли, где взялись деньги на новый сезон: "Это как плюнуть в лицо бойцам"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Большое горе пришло в семью Ольги Сумской: "Сочувствую, держитесь"
6 августа девушкам нельзя ходить с распущенными волосами на улице, даже если волосы короткие, не рекомендуется выходить из дома без головного убора.
Сегодня, 6 августа, не стоит прислушиваться к чужим советам - они могут только навредить.
В этот день лучше не рубить деревья и ломать ветки, также наши предки старались не смотреть на молнию - есть риск, что глаза будут болеть.
Сегодня лучше не спорить и не ругаться с родными, иначе отношения испортятся надолго.
Также было принято издавна следить за погодой, в частности, если ягоды калины созрели - осень будет ранней. Дождь с утра - к погожему и ясному дню.
Источник: Униан.
Последние новости:
Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.
Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.