В Украине с 1 сентября будут работать новые правила получения денежной помощи для определенной категории людей.

В Украине уже с 1 сентября сократят денежную помощь некоторым украинцам.

Как сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец, изменятся правила получения денежной помощи переселенцам.

Денежную помощь уменьшат переселенцам в том случае, если они не будут отвечать новым требованиям.

Так, с 1 сентября без денежной помощи останутся переселенцы, которые приобрели транспортное средство (механизм), с года выпуска которого прошло менее пяти лет, однако, ест исключения.

Кроме того, без выплат останутся переселенцы, если они приобрели более чем на 100 тыс. грн. земельный участок, квартиру или другую недвижимость за свой счет.

Если на счету у получающего денежную помощь есть сумма, превышающая 100 тыс. гривен.

Выплаты отменят, если была приобретена безналично и/или налично валюту, или банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн..

Без выплат рискуют остаться и украинцы у которых жилье или часть жилья расположена на территориях, чем на тех, где ведутся активные боевые действия или оккупированные, с площадью меньше 13,65 м2 на одного человека из семьи.

С 1 августа переселенцам, находящимся 45 дней за границей без особых на то причин - отменят выплату.

"Давно пора зняти з тепутатів судів прокурорів премії, ане з людей які осталися без хатів а допомога всього 3000 тисячі гривень іті хочуть забрати собі",

" А тим які виїхали-і не ведуться активні бойові дії?Бо є й такі що далеко від фронту,а грошенята то крапають,і вважають себе біженцями.Одну таку зустрів-так вона знаходилася за 170 км,від лінії фронту.То це по-якому?", - пишуть українці у коментрях.

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.