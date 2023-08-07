Начата новая денежная помощь пострадавшим украинцам в результате полномасштабной войны России против Украины, однако пока размер помощи не указан.

Как сообщает Центр социального партнерства "Перспектива", украинцы, проживающие в Николаевской области, деоккупированной части Херсонской области, Кривом Роге и Запорожской области, могут получить деньги.

В частности, речь идет о перемещенных за последние 30 суток районах, расположенных на расстоянии 30 км от фронта, домохозяйства в районах активных боевых действий, указанных в перечне территориальных общин.

Также денежную помощь могут получить домохозяйства, пострадавшие от серьезных обстрелов, или где за последние 4 месяца были боевые действия.

Есть определенные требования получения денежной помощи, в которые входят люди от 60 лет, беременные женщины, женщины, проживающие в коллективных центрах.

На помощь могут рассчитывать женщины, проживающие в поврежденном из-за войны жилье, люди с инвалидностью или украинцы, имеющие 3 или более детей в возрасте до 18 лет.

Люди, потерявшие жилье из-за войны – тоже имеют право на денежную помощь.

Для получения помощи нужно заполнить и отправить форму регистрации, заявку может оставить только один из домохозяйств.

Последние новости Украины:

Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, что для получения денежной помощи необходимо предпринять несколько важных шагов.