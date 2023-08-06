Клинтка "Киевстар" пожаловалась, что оператор якобы не решил возникшую у нее проблему и не возвращает деньги.

Кроме того, абонент "Киевстар" на сайте отзывов добавила, что во время действующей акции "в два раза больше интернета", она заметила, что по сути, его якобы в четыре раза меньше.

"Эта компания вор средств и пожаловаться некуда. При действующей акции в два раза больше интернета, увидела что его дали в четыре раза меньше, обратившись к оператору пообещали все исправить до трёх дней, на пятый день узнаю что вопрос очень сложный и требует разбирательств до месяца.

Получается я все оплатила и месяц остаюсь без интернета и никто мне ничего не компенсирует. Также все другие обращения проблемы не решились", - жалуется клиентка "Киевстар".

Среди достоинств клиентка "Киевстар" отметила тот факт, можно дозвонится оператору. Оданко, по ее словам 15 лет назад серсис был лучший, сейчас худший.

Главным неностатком "Киевстар" она считает то, что оператор не решает возникших проблем.

Многие украинцы не рады качеству услуг "Киевстар" и массово жалуются на проблемы с этим мобильным оператором.

Так, например, у клиента Киевстар" не было возможности оплатить услуги мобильного оператора, потому он заказал "Экстрагроши" для оплаты домашнего интернета. Деньги пришли на бонусный счет, но оплатить интернет "Киевстар" из-за этого возможности просто не было.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.