"Нафтогаз Украины" сообщил о распространении фальшивой платежки.

«Внимание, фейк! Российские телеграмм-каналы распространяют фальшивую платежку от Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», - предупредили в «Нафтогаз Украины» потребителей.

Также «Нафтогаз Украины» показал, как выглядит настоящая платежка от «Нафтогаза», а как российский фейк.

«Советуем не доверять сомнительным источникам информации, а особенно тем, что связаны со страной-агрессором)», - призвал «Нафтогаз Украины» потребителей.

Напомним, клиенты «Нафтогаз Украины» нередко жалуются на получение платежки с некорректными показателями потребленного газа.

«Это одно из самых распространенных обращений клиентов в наш контакт центр, который только за прошлую неделю проработал более 85 тысяч звонков», - сообщали в «Нафтогаз Украины».

Отвечая на жалобы, «Нафтогаз» сообщил, что в таком случае клиент должен обратиться в свой гор- или облгаз и сделать сверку.

Также напомним, что получить платежку от «Нафтогаз» можно в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета узнавайте на сайте, в чате или контакт-центре); в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger; Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, только в тех областях, где отсутствуют активные боевые действия, в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Сбербанк и EasyPay и отделениях Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.

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