«Нафтогаз України» засмутив українців, у яких є переплата за газ.

«Нафтогаз України» повідомив на своїй сторінці в Facebook щодо механізму вирішення такої проблеми, пише Politeka.net.

«На даний момент механізму щодо автоматичного переведення коштів між компаніями, на жаль, не існує», - повідомоив «Нафтогаз України», реагуючи на питанняспоживачки, чи повернуть їй гроші.

«Мені повернуть зараз переплату чи знову ні? Дніпроблгаз», - запитала жінка.

У таких ситуаціях «Нафтогаз України» радить українцям особисто звернутись до їхньої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою.

«Більш детальну інформацію щодо процесу повернення коштів та переліку необхідних документів зможе надати ваш попередній постачальник газу», - запевнили в «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» також наголошує, що попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів, має надати вам відповідь та повернути переплату. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.

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