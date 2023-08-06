«Нафтогаз України» повідомив на своїй сторінці в Facebook щодо механізму вирішення такої проблеми, пише Politeka.net.
«На даний момент механізму щодо автоматичного переведення коштів між компаніями, на жаль, не існує», - повідомоив «Нафтогаз України», реагуючи на питанняспоживачки, чи повернуть їй гроші.
«Мені повернуть зараз переплату чи знову ні? Дніпроблгаз», - запитала жінка.
У таких ситуаціях «Нафтогаз України» радить українцям особисто звернутись до їхньої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою.
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«Більш детальну інформацію щодо процесу повернення коштів та переліку необхідних документів зможе надати ваш попередній постачальник газу», - запевнили в «Нафтогаз України».
«Нафтогаз України» також наголошує, що попередня газопостачальна компанія протягом 14 (максимально 30) календарних днів, має надати вам відповідь та повернути переплату. Проте в умовах воєнного стану терміни повернення можуть бути інші.
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