"Нафтогаз Украины" сообщает, что причин медленного закипания воды в чайнике на газовой плите может быть несколько.

"Нафтогаз Украины" добавил, что у потребителей есть мнение о "разбавлении" газа, но есть ряд других причин.

"Нафтогаз Украины" в Фейсбук объяснил украинцам причины происходящего.

Так, на медленное закипание воды может влиять техническое состояние газовой плиты.

Среди причин "Нафтогаз" также назвал состояние газовых устройств.

Кроме того, качество посуды также оказывает влияние на скорость закипания. Наличие накипи на дне и стенках также оказывают влияние на время закипания воды. Эффективное использование объемов жидкости – также является причиной.

В "Нафтогазе" отметили, что один из показателей качества природного газа - это теплота сгорания (калорийность), которая должна составлять не менее 7600 ккал/м3.

Однако, украинцам поставляется даже более качественное топливо с калорийностью в среднем 8300 ккал/м3.

В комментариях не все украинцы остались удовлетворены ответом "Нафтогаза":

"Во первых, в 90-е годы мы накаляли старым котлом 890 кубов газа при морозе на улице – 30 градусов. Сейчас при теплой зиме тот же котел накаляет 1000 кубов с крюком, о морозных днях я вообще молчу. Дом мой 104 квадрата", - пишет украинка.

Также по ее словам, в итоге был начислен долг и даже отрезали газоснабжение.

"Во вторых, в мае месяце 22-го года (когда уже шла война полномасштабная) приехали газовики местные (Киевская область, г. Березань пер. Гоголя мой адрес, газовики были из пгт. Барышевка, Киевской области - это все Броварской р-н ) впаяли мне долг в 122 тыс.грн, и отрезали газоснабжение. Вопрос куда и как моя семья могла в мае использовать на такую ​​сумму кубов газа? Уже второй год я не могу добиться правды!", - возмущается клиентка "Нафтогаз".

В комментариях другие пользователи сети также жалуются на несуществующие долги.

"ситуация не только у вас. С несуществующими долгами люди столкнулись по всей Украине. И главное – нельзя ничего доказать. даже при наличии всех квитанций по оплате с указанными показателями и сохраненными скринфото счетчиками. за каждый месяц", - пишут в сети.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз" достал неприятной проблемой.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" подсказал украинцам, как вернуть переплату за газ.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" объяснил, что делать, если нет денег на уплату коммуналки.