"Нафтогаз Украины" добавил, что у потребителей есть мнение о "разбавлении" газа, но есть ряд других причин.
"Нафтогаз Украины" в Фейсбук объяснил украинцам причины происходящего.
Так, на медленное закипание воды может влиять техническое состояние газовой плиты.
Среди причин "Нафтогаз" также назвал состояние газовых устройств.
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Кроме того, качество посуды также оказывает влияние на скорость закипания. Наличие накипи на дне и стенках также оказывают влияние на время закипания воды. Эффективное использование объемов жидкости – также является причиной.
В "Нафтогазе" отметили, что один из показателей качества природного газа - это теплота сгорания (калорийность), которая должна составлять не менее 7600 ккал/м3.
Однако, украинцам поставляется даже более качественное топливо с калорийностью в среднем 8300 ккал/м3.
В комментариях не все украинцы остались удовлетворены ответом "Нафтогаза":
"Во первых, в 90-е годы мы накаляли старым котлом 890 кубов газа при морозе на улице – 30 градусов. Сейчас при теплой зиме тот же котел накаляет 1000 кубов с крюком, о морозных днях я вообще молчу. Дом мой 104 квадрата", - пишет украинка.
Также по ее словам, в итоге был начислен долг и даже отрезали газоснабжение.
"Во вторых, в мае месяце 22-го года (когда уже шла война полномасштабная) приехали газовики местные (Киевская область, г. Березань пер. Гоголя мой адрес, газовики были из пгт. Барышевка, Киевской области - это все Броварской р-н ) впаяли мне долг в 122 тыс.грн, и отрезали газоснабжение. Вопрос куда и как моя семья могла в мае использовать на такую сумму кубов газа? Уже второй год я не могу добиться правды!", - возмущается клиентка "Нафтогаз".
В комментариях другие пользователи сети также жалуются на несуществующие долги.
"ситуация не только у вас. С несуществующими долгами люди столкнулись по всей Украине. И главное – нельзя ничего доказать. даже при наличии всех квитанций по оплате с указанными показателями и сохраненными скринфото счетчиками. за каждый месяц", - пишут в сети.
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