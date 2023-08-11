Цены на яблоки в Украине достигли рекордной отметки.

Цены на яблоки в Украине стоят в среднем 30 грн/кг, это вдвое больше по сравнению с августом 2022 года.

Как сообщает Agrotimes, сейчас яблоки " Голден" в Украине продают за 35 грн/кг против 17,90 грн/кг. Айдаред – 44,90 против 26 грн/кг, Ред Принц – 42,90 грн/кг.

В пресс-службе сервиса доставки "Zakaz.ua" объясняют рост цен на яблоки холодной и затяжной весной. Сообщается, что созревание сезонных фруктов и ягод значительно замедлилось.

Также среди причин подорожания есть и тот факт, что часть Херсонской и Запорожской областей, которые были до войны основными поставщиками яблок на рынок, временно находятся под оккупацией.

Кроме того, более 1,5 года Украина находится под постоянными атаками оккупантов, а именно на систему энергоснабжения, в такой ситуации крайне сложно хранить яблоки.

"Це все казочки. Вся Україна в садах.Просто є можливість в даний час " добре" заробити",

"хороший урожай був минулого року тому і впали ціни. А нині урожаю небагато",

"нас в цьому році яблуні розчахнуло від великої кількості яблук А ранні 'Слава победителю' під яблунею гора ,роздаю сусідам бо нам стільки не потрібно",

"У мене таке відчуття, що купувати овочі і фрукти в Польщі, і перепродати в Україні, вже вигідніше, ніж підтримувати власних виробників",

"Зате по селах по 1 гривні закуповують", - пишуть українці у коментарях.

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