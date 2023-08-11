«Нафтогаз Украины» поблагодарил потребителей за своевременную оплату и напомнил, как можно получить платежку.

Так, в пресс-службе «Нафтогаз Украины» сообщили, что есть несколько способов получить платежку, а именно: в личном кабинете на my.gas.ua, в чате GASUA, Укрпочтой после 20 числа текущего месяца, в терминалах самообслуживания ПриватБанк, Ощадбанк и EasyPay, в отделениях партнеров Ощадбанк, Новая почта и ПУМБ.

Также «Нафтогаз Украины» напомнил, что оплатить газ можно в личном кабинете my.gas.ua, в чате, с помощью популярных платежных систем, в банковских или почтовых отделениях, в платежных терминалах или через сайты и мобильные приложения банков.

В комментариях потребители «Нафтогаз Украины» указали на беспокоящие проблемы:

"С переходом в Нафтогаз, стало просто не выносимо. Полный Бардак! И передаю показания и плачу за газ, и сверки делаю в ГРМ Одесгаз. Так всё равно мне Нафтогаз долги приписывают. И при этом ссылаються на Одесгаз, а Одесгаз на Нафтогаз. Почему нельзя сделать проверки по областям? Если у меня на руках квитанции есть об уплате, а Нафтогаз не видит их, значит нужно выяснить куда пошла оплата. Вот для этого и нужны пункты ГРМ по городам",

"А у нас наоборот! В новострое на счетчике 0, а у меня долг под 2000 гривен!!",

"Помогите пожалуйста. У нас никто не живет в квартире, газ пустили только в апреле….на счетчике 0, а мне приписали долг( я звонила уже два месяца подряд, передавала все показания и в пустую("- пишут украинцы в комментариях.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз Украины" сообщил, действительно ли разбавляют газ, получаемый украинцами.

Также сообщалось, что люди жалуются на несуществующие долги от "Нефтегаз Украины".

Напомним также, что "Нефтегаз" дополнил неприятной проблемой.