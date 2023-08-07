«Нафтогаз України» повідомив про розповсюдження фальшивої платіжки.

«Увага, фейк! Російські телеграм-канали розповсюджують фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»», - попередили в «Нафтогаз України» споживачів.

Також «Нафтогаз України» показав, як виглядає справжня платіжка від «Нафтогаз», а як російський фейк.

«Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором)», - закликав «Нафтогаз України» споживачів.

Нагадаємо, клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на отриманне платіжки з некоректними показниками спожитого газу.

«Це одне з найпоширеніших звернень клієнтів до нашого контакт центру, який лише за минулий тиждень опрацював понад 85 тисяч дзвінків», - повідомляли в «Нафтогаз України».

Відповідаючи на скарги, «Нафтогаз» повідомив, що у такому випадку клієнт повинен звернутись до свого міськ- чи облгазу та зробити звірку.

Також нагадаємо, що отримати платіжку від «Нафтогаз» можна в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку дізнавайтеся на сайті, у чатботі або контакт-центрі); у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії, у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay та відділеннях Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.

Останні новини України:

"Нафтогаз України" повідомив, чи дійсно розбавляють газ, який отримують українці.

Також повідомлялось, що люди скаржаться на неіснуючі борги від "Нафтогаз України".

Нагадаємо також, що "Нафтогаз" доконав неприємною проблемою.