«Нафтогаз України» повідомив про розповсюдження фальшивої платіжки.
«Увага, фейк! Російські телеграм-канали розповсюджують фальшиву платіжку від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України»», - попередили в «Нафтогаз України» споживачів.
Також «Нафтогаз України» показав, як виглядає справжня платіжка від «Нафтогаз», а як російський фейк.
«Радимо не довіряти сумнівним джерелам інформації, а особливо тим, що пов’язані з країною-агресором)», - закликав «Нафтогаз України» споживачів.
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Нагадаємо, клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на отриманне платіжки з некоректними показниками спожитого газу.
«Це одне з найпоширеніших звернень клієнтів до нашого контакт центру, який лише за минулий тиждень опрацював понад 85 тисяч дзвінків», - повідомляли в «Нафтогаз України».
Відповідаючи на скарги, «Нафтогаз» повідомив, що у такому випадку клієнт повинен звернутись до свого міськ- чи облгазу та зробити звірку.
Також нагадаємо, що отримати платіжку від «Нафтогаз» можна в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку дізнавайтеся на сайті, у чатботі або контакт-центрі); у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця, лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії, у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay та відділеннях Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.
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