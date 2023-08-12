Православная церковь сегодня 12 августа чтит память мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке.
Святому молятся воины и их родные.
У Иоанна просят защиты от врагов и недругов, обиженные, невинно осужденные также у святого просят утешения скорбящие.
Святому 12 августа принято молиться о возвращении потерянного или украденного, также просят помочь найти пропавших и освободить из неволи, и наказать тех, кто поступает неправильно и обижает слабых, используя силу во зло.
У народного праздника 12 августа есть два названия — Иоанн Воин, Силуан и Сила (Силин день, день Силы).
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Предки издавна считали, что с 12 августа можно сажать озимую рожь.
12 августа запрещено переедайте, иначе могут быть проблемы с финансами.
Также сегодня нельзя рвать, топтать и портить растение лопух.
Запрещено стричь ногти и делать маникюр иначе можно лишиться здоровья.
Сегодня нельзя лениться и проводить день без работы, потому что проблемы будут накапливаться как снежный ком.
12 августа нельзя жадничать.
12 августа принято следить за погодой, если в воздухе летает паутина - до осени будет тепло и солнечно.
Если видите много насекомых – ждите дождь. На улице тепло сегодня, будет щедрый урожай грибов.
Источник: РБК.
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