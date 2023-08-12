Церковный праздник 12 августа - день памяти апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

Православная церковь сегодня 12 августа чтит память мученика Иоанна Воина, который жил в IV веке.

Святому молятся воины и их родные.

У Иоанна просят защиты от врагов и недругов, обиженные, невинно осужденные также у святого просят утешения скорбящие.

Святому 12 августа принято молиться о возвращении потерянного или украденного, также просят помочь найти пропавших и освободить из неволи, и наказать тех, кто поступает неправильно и обижает слабых, используя силу во зло.

У народного праздника 12 августа есть два названия — Иоанн Воин, Силуан и Сила (Силин день, день Силы).

Предки издавна считали, что с 12 августа можно сажать озимую рожь.

12 августа запрещено переедайте, иначе могут быть проблемы с финансами.

Также сегодня нельзя рвать, топтать и портить растение лопух.

Запрещено стричь ногти и делать маникюр иначе можно лишиться здоровья.

Сегодня нельзя лениться и проводить день без работы, потому что проблемы будут накапливаться как снежный ком.

12 августа нельзя жадничать.

12 августа принято следить за погодой, если в воздухе летает паутина - до осени будет тепло и солнечно.

Если видите много насекомых – ждите дождь. На улице тепло сегодня, будет щедрый урожай грибов.

Источник: РБК.

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