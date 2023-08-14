Украинский певец Виталий Козловский, который в настоящее время находится в строю в Национальной гвардии, вызвал сильную тревогу у своих поклонников. В своем аккаунте в Instagram, артист, который вступил в ряды штурмовой бригады, опубликовал короткое видео, снятое на фронте.
На записи видно, как Козловский находится внутри транспортного средства, которое сильно трясется. В его глазах читается печаль и усталость.
В описании к видео Козловский поделился своими чувствами, выразив благодарность Богу за то, что он и его сослуживцы остались в живых. Впрочем, он не раскрывает деталей произошедшего, но намекает на то, что они с товарищами едва не распрощались с жизнью.
"За последнее время я пережил большой (мягко говоря) спектр эмоций… Слава Богу, что мы живы" - заявил артист, показав кадры с передовой.
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В дополнение к этому, Козловский также предоставил снимки, на которых он появляется в блиндаже.
Ранее певец Виталий Козловский, который недавно присоединился к рядам ВСУ, поделился свежей фотографией, сделанной на передовой линии.
На своей странице в социальной сети Instagram Козловский опубликовал снимок, на котором изображен в военной форме, сидя в лесу.
Козловский признался, что его мечты были совсем о другой жизни, но текущая ситуация требует других решений. Он также искренне признался, что испытывает ностальгию по сцене и своим поклонникам.
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Напомним, звезда "Голос страны" Даниэль Салем, служащий в ВСУ, неожиданно высказался о женщинах.
Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.
Также Politeka писала, что лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил на критику его "развлечений" во время войны.