Соцвыплаты и денежная помощь украинцам будут начислять с учетом имущественного положения переселенцев.

Так, теперь без денежной помощи останутся ВПЛ, которые:

— приобрели новый автомобиль, с года выпуска прошло менее 5 лет,

— приобрели на сумму более 100 тысяч гривен земельный участок, квартиру, дом,

— если на депозитном банковском счету есть в общей сумме более 100 тысяч гривен;

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— приобрели иностранную валюту, а также банковских металлов на сумму от 100 тысяч гривен;

— имеют жилье, на территориях, где не ведутся боевые действия или оккупированы, или если жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

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Если соцслужбы примут решение о прекращении денежной помощи и соцвыплат - об этом сообщат, но решение можно обжаловать, собрав нужные документы.

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Однако другие категории ВПЛ будут и дальше получать ежемесячную денежную помощь до конца января 2024 года - сроки выплат были автоматически продлены 1 августа.

Ранее сообщалось, что бюджетники, добровольно не вернущие 6500 грн выплат денежной помощи в бюджет, рискуют попасть в суд. Об этом говорится в письме МОН, копия которого предоставлена ​​по информационному запросу украинских журналистов.

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Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.