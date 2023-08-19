Юрий Горбунов решил отреагировать на высмеивание Ефросининой и заявил, что в скандале из их прошлого, виноват не он один.

Как известно, недавно выяснилось, что в США Юрий Горбунов и Осадчая были в «небольшой командировке», а до этого Горбунова застыдили из-за решения снять дорогостоящий сериал за государственные средства. Желая объясниться, Юрий Горбунов дал интервью, в котором поднял немало интересных тем.

Горбунов обратил внимание на свою жалобу на СМИ и другие медийные источники, где он отметил несправедливость ложных обвинений о нелегальном пребывании на испанском курорте. Горбунов снова заявил, что поездка за границу была обусловлена служебными обязанностями.

В свою очередь, по поводу критики со стороны Ефросининой, Горбунов посоветовал было бы лучше напрямую обсудить это вопрос с самой Машей, намекая на то, что она, возможно, не обладает полным пониманием ситуации. И не забыл при этом пристыдить Ефросинину, говоря о том, что если правда о ней всплывет, то Маша окажется в некрасивом свете.

"Маша сказала, что я для нее перестал существовать, но наверное она забыла о том, что может быть продолжение этой истории, все же будут спрашивать: а что произошло? Об этом она наверняка не подумала. Пусть она расскажет, пусть это прозвучит из первых уст. А я послушаю" - заявил Горбунов.

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