Популярный украинский певец Виталий Козловский показал место, от которого ему неспокойно и бегут мурашки по коже.

Украинский певец Виталий Козловский, который в настоящее время находится в строю в Национальной гвардии, намекнул на место и направление своей службы. Не так давно артист признался, что чудов выжил вместе с товарищами на горячем направлении.

А в этот раз на своей странице в Instagram Козловский опубликовал краткое видео, на котором он проходит по платформе Краматорского железнодорожного вокзала. Этот шаг свидетельствует о том, что Козловский находится на службе в зоне боевых действий на Донбассе.

"Мурашки по коже… В прошлом году здесь случилось много горя" - напомнил Козловский, показывая кадры с вокзала, где в прошлом году после ракетного удара российских преступников погибло множество людей, а именно 61 человек, среди которых были и дети в том числе.

Ранее Козловский, который вступил в ряды штурмовой бригады, опубликовал короткое видео, снятое на фронте.

На записи видно, как Козловский находится внутри транспортного средства, которое направлялось с горячей точки.

В описании к видео Козловский поделился своими чувствами, выразив благодарность Богу за то, что он и его сослуживцы остались в живых. Впрочем, он не раскрывает деталей произошедшего, но намекает на то, что они с товарищами едва не распрощались с жизнью.

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Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь после получения повестки.

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