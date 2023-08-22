До премьеры «Голос страны-13» остается все меньше времени.
Напомним, съемки нового сезона «Голос страны» проходят в Польше, а тренерами стали Юлия Санина, Артем Пивоваров, музыкальный продюсер Иван Клименко, а также Надя Дорофеева.
Так, некоторые зрители обрадовались, что снова увидят Дорофееву в «Голос страны», другие же напомнили о прошлых скандалах вокруг певицы.
Так, некоторые изменили свое отношение к Наде Дорофеевой после ее скандального развода с Дантесом и свадьбы с Михаилом Кацуриным.
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Другие же не хотят видеть Дорофееву в кресле тренера Голос страны из-за русскоязычных песен и выступления в Москве после аннексии Крыма.
Сама же Надя Дорофеева, напомним, сожалеет, что раньше выступала в Российской Федерации и сотрудничала с российскими проектами.
О своем нынешнем отношении к Дорофеевой рассказал и продюсер «Голос страны» Владимир Завадюк.
«Надя для меня очень близкий человек, и я считаю, что Надя – это о смелости, о сексуальности, о красоте, о современности, о равенстве», – высказался продюсер «Голос страны».
По словам Завадюка, с Дорофеевой он знаком очень давно.
«Еще с шоу «Маленькие гиганты». Потом был «Голос дети», потом был «Голос страны»… Надя – безусловно, новое поколение украинских артистов, и я поддерживаю ее в начинаниях», - говорит Завадюк.
Напомним, что Надя Дорофеева и Макс Бирских на днях выпустили новый трек.
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