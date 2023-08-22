Денежная помощь в Украине стало известно, жители какой области смогут рассчитывать на выплаты от пяти до тридцати тысяч гривен.

Денежная помощь в Украине , участникам программы «Забота. Навстречу киевлянам» предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи.

Речь идет о киевлянах-защитниках и защитниках, а также их семьях, об этом стало известно на сайте КГГА .

В украинской столице ежегодно выплачивают денежную помощь киевлянам-участникам АТО в размере 5 тысяч грн, киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью I группы – по 30 тысяч грн, а также киевлянам-участникам АТО, защитникам и защитницам с инвалидностью II группы - по 20 тысяч гривен.

В 2023 году киевлянам этих категорий выплатят более 295 млн. гривен.

Денежную помощь получают члены семей киевлян-участников АТО, Героев Небесной Сотни и Защитников и Защитниц Украины.

Также на денежную помощь в размере 10 465 гривен могут рассчитывать нетрудоспособные родители, супруги/супруги, холостяки совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II групп или люди с инвалидностью I группы.

Для того чтобы получить денежную помощь, необходимо обратиться в Департамент социальной политики КГГА или Центры предоставления административных услуг.

Также для получения денежной помощи следует обратиться за консультацией «Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО» («Киев Милитари Хаб») по адресу: ул. Бастионная, 11) или по телефону горячей линии 0800-300-633.

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