«Нафтогаз Украины» сообщил, что у потребителей есть возможность оплатить газ, не выходя из дома.
В пресс-службе «Нафтогаза» проинформировали, что необязательно ждать бумажную платежку.
"Не ждите бумажную платежку – оплачивайте онлайн-счет прямо сейчас! Самый быстрый способ – через диджитал-сервисы нашей компании. Сделайте пару кликов и платеж готов!", - говорится в сообщении «Нафтогаза».
Так, в «Нафтогазе» предлагают воспользоваться: личным кабинетом my.gas.ua
чатами в Вайбер , Телеграмме и в Facebook Messenger.
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В «Нафтогаз Украины» добавили, что проверить статус оплаты можно в личном кабинете, перейдя в раздел «История платежей».
Однако украинцы в комментариях сообщили о других проблемах, с которыми пришлось столкнуться, в частности, потребители "Нафтогаза" не могут зайти в личный кабинет.
"Как посмотреть в кабинете за доставку газа объясните, потому что люди будут звонить уже на горячую линию. Платежки уплачены через Укрпочту, а присылают другие что долг что там у вас творится",
"Удалось зайти в кабинет только из браузера Firefox! А то уже думала заново зарегистрироваться на эл. почту или другой номер телефона",
"Вот только в кабинет никак не могу зайти!",
"Почему нельзя зайти в кабинет? Хочу делать новую регистрацию, кажется, что аккаунт уже зарегистрирован, что поломали, восстановите", - жалуются украинцы в комментариях.
Последние новости Украины:
Люди жалуются на несуществующие долги от "Нефтегаз Украины".
Также сообщалось, что "Нафтогаз" дал исчерпывающий ответ, разбавляют ли газ, получаемый украинцами.
Напомним также, что "Нефтегаз" дополнил неприятной проблемой.