В «Укрэнерго» сообщают о новом летнем рекорде потребления, зафиксированном в энергосистеме.

В «Укрэнерго» сообщили, что рекорд зафиксирован вчера, 21 августа, пишет Politeka.net.

Также подчеркивается, что электростанции в этой ситуации должны ввести в работу все имеющиеся у них мощности.

«Но наша энергосистема сейчас активно восстанавливается после 6 месяцев массированных террористических атак и готовится к большим нагрузкам зимой. Для этого многие блоки на электростанциях остановлены для проведения ремонтных работ. Чтобы удовлетворить высокий спрос, пришлось брать рекордный объем аварийной помощи от Европы», – сообщили в «Укрэнерго».

Но, подчеркивают в «Укрэнерго», это не коммерческий импорт, о котором можно договориться заранее – аварийная помощь по запросу, когда энергосистеме для безопасной работы срочно требуется дополнительный объем электроэнергии.

«И потому стоит она дороже всех других видов поставок», - объясняют в «Укрэнерго».

По данным синоптиков, сегодня среднесуточная температура на 4С ниже, чем вчера. Кроме того, во многих регионах сильный ветер.

«Итак, пожалуйста, вместо использования кондиционеров – откройте настежь окна или двери для активного проветривания», – призвали в «Укрэнерго» украинцев.

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Также сообщалось, что в "Укрэнерго" настойчиво обратились к украинцам.

Кроме того, Politeka.net писала о печальной новости, которую сообщили в "Укрэнерго".