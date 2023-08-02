В «Укренерго» підкреслили, що до початку опалювального сезону залишилось 10 тижнів, і за цей час енергетики повинні підготувати енергосистему до зими по максимуму.
«В серпні в ремонт піде найбільша кількість блоків електростанцій, тож для енергосистеми цей час буде непростим», - підкреслили в «Укренерго».
В «Укренерго» також попередили, що «особливо важкими будуть найближчі тиждень-два».
На даний момент в «Укренерго» не прогнозують відключення споживачів і розраховують, що вдасться впоратись із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі.
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Також в «Укренерго» оприлюднили актуальний графік, який стосується кожного споживача.
«У першу чергу просимо не перевантажувати мережу. Особливо в години високого споживання – з 16:00 до 23:00. Будь ласка, вимикайте кондиціонери та не користуйтеся потужними електроприладами у цей проміжок часу», - закликали в «Укренерго».
Якщо ж не можна обійтись без кондиціонера, в «Укренерго» радять виставляти температуру не менше 23 градусів.
«Ще декілька порад: охолоджуйте лише кімнати, в яких знаходитесь, а не всі приміщення; за можливості замініть кондиціонер вентилятором; потужні електричні прилади не вмикайте одночасно; прання і нагрів бойлера перенесіть на ніч», - зазначили в «Укренерго».
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Також повідомлялось, що в "Укренерго" наполегливо звернулись до українців.
Крім того, Politeka.net писала про сумну новину, яку повідомили в "Укренерго".