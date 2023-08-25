Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, был вынужден отреагировать на реплики относительно своих зрителей-россиян.

Андрей Данилко, кажется, уже привык к всяческим обвинениям и заявлениям в свой адрес, но, судя по всему, некоторые суждения его все же очень цепляют.

Так, Андрей Данилко решил отреагировать на видео относительно того, что «Сердючка выступает для россиян», появившееся в YouTube.

Но Данилко сделал это необычным способом. Для отражения своей реакции он выбрал яркий и очень эмоциональный комментарий женщины, которая была на этом выступлении.

«Что вы мелете, вчера я была на этом самом концерте Сердючки в Ницце! Там были в основном украинцы, много французов! Сердючка пела много песен по-украински "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так!"», - цитирует Андрей Данилко зрительницу.

По словам женщины, между песнями Сердючка желала Путину смерти, «называла скабееву разными словами», резко высказывалась в адрес граждан России и признавалась, что трудно выступать в веселом жанре после ракетного удара по Чернигову.

«Ну зачем вы такое говорите, не разобравшись! Был аукцион и собирали деньги на дроны! Я здесь живу уже 25 лет, муж француз, мы ходили всей семьей. Я не слушаю такую ​​музыку, нам больше нравится Океан Эльзы, но мы пошли посмотреть на это шоу, дочке моей тоже понравилось.

Родители мои в Киеве живут, дача у них у Бучи, мой первый муж, отец моего сына, был на Азовстали, хоть я и далеко живу, но все переживаю с болью за всех людей!

То шоу Сердючки нам подняло настроение! Я не видела на концерте россиян, может и было их там пару штук, но они везде есть, и слышно их не было! Мы были с флагами и никто нам даже не вякнул на русском! На аукционе был флаг с подписью Залужного, его продали за 2 тысячи евро», - сообщила зрительница концерта Верки Сердючки.

Андрей Данилко также добавил скрин этого эмоционального комментария.

Поклонники Андрея Данилко и его образа Верки Сердючки поддержали артиста и призвали его не обращать внимания на подобные вещи.

«Слушать этих двух людей себя не уважать, вы Андрей молодец», «провокация и ложь, была на этом концерте в Ницце 20 августа. Концерт был для украинцев»,

«Концерт был топ, очень понравился, Верка – настоящая звезда, россиян там не заметила, а если и были, то сидели очень тихо) ведь там и поддержка Украины была и аукцион»,

«Там надо рты им помыть с мылом!»,

«Андрей Михайлович, они не стоят вашего ногтя. Если у людей нет мозга, это беда. Благодарю Вас огромное за все, что вы делаете» .

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