Андрей Данилко, кажется, уже привык к всяческим обвинениям и заявлениям в свой адрес, но, судя по всему, некоторые суждения его все же очень цепляют.
Так, Андрей Данилко решил отреагировать на видео относительно того, что «Сердючка выступает для россиян», появившееся в YouTube.
Но Данилко сделал это необычным способом. Для отражения своей реакции он выбрал яркий и очень эмоциональный комментарий женщины, которая была на этом выступлении.
«Что вы мелете, вчера я была на этом самом концерте Сердючки в Ницце! Там были в основном украинцы, много французов! Сердючка пела много песен по-украински "Еще не умерла Украина, если мы гуляем так!"», - цитирует Андрей Данилко зрительницу.
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По словам женщины, между песнями Сердючка желала Путину смерти, «называла скабееву разными словами», резко высказывалась в адрес граждан России и признавалась, что трудно выступать в веселом жанре после ракетного удара по Чернигову.
«Ну зачем вы такое говорите, не разобравшись! Был аукцион и собирали деньги на дроны! Я здесь живу уже 25 лет, муж француз, мы ходили всей семьей. Я не слушаю такую музыку, нам больше нравится Океан Эльзы, но мы пошли посмотреть на это шоу, дочке моей тоже понравилось.
Родители мои в Киеве живут, дача у них у Бучи, мой первый муж, отец моего сына, был на Азовстали, хоть я и далеко живу, но все переживаю с болью за всех людей!
То шоу Сердючки нам подняло настроение! Я не видела на концерте россиян, может и было их там пару штук, но они везде есть, и слышно их не было! Мы были с флагами и никто нам даже не вякнул на русском! На аукционе был флаг с подписью Залужного, его продали за 2 тысячи евро», - сообщила зрительница концерта Верки Сердючки.
Андрей Данилко также добавил скрин этого эмоционального комментария.
Поклонники Андрея Данилко и его образа Верки Сердючки поддержали артиста и призвали его не обращать внимания на подобные вещи.
«Слушать этих двух людей себя не уважать, вы Андрей молодец», «провокация и ложь, была на этом концерте в Ницце 20 августа. Концерт был для украинцев»,
«Концерт был топ, очень понравился, Верка – настоящая звезда, россиян там не заметила, а если и были, то сидели очень тихо) ведь там и поддержка Украины была и аукцион»,
«Там надо рты им помыть с мылом!»,
«Андрей Михайлович, они не стоят вашего ногтя. Если у людей нет мозга, это беда. Благодарю Вас огромное за все, что вы делаете» .
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