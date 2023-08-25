Телеведущий, шоумен и актер Юрий Горбунов стал фигурантом скандала, обсуждаемого как обычными украинцами, так и его коллегами.

По поводу скандала вокруг Юрия Горбунова высказался и звезда «Скаженого весілля», Народный артист Украины Назар Заднепровский.

Заднепровский признался, что вопрос о скандале вокруг желания Юрия Горбунова снять развлекательный сериал «СМТ Ингулец» за бюджетные средства для него непростой и «очень болезненный».

«Я очень люблю и уважаю Юрия Николаевича Горбунова, я очень благодарен ему за все, что он для меня сделал», – признался Заднепровский в интервью Алесе Бацман.

По мнению актера, сейчас такое время, когда, если выделяются бюджетные средства на съемки, кино должно быть патриотическим.

«То, что хотел Юра сделать, его продакшн, их цель - снять развлекательный конент. Вы понимаете? Сценарий, я думаю, был написан до 2022 года. Выбирали, я знаю, что было много вариантов. Выбрали. Цель – у Юры юмористический контент, чтобы поднимать настроение народа. Это тоже сейчас нужно. Но опять же, не за бюджетные средства. Это ошибка.

Пусть на меня не обижается Юрий Николаевич, я уже говорил это в интервью – куча спонсоров, куча друзей у него, которые его обожают, ккоторые бы ему миллионы выделили спокойно на кино. Не нужно было эти 33 миллиона из бюджета брать…», - высказался Заднепровский по поводу скандала вокруг Юрия Горбунова.

Заднепровский также подчеркнул, что сейчас в первую очередь Украине нужны дроны.

«На данном этапе, я считаю, что единственная ошибка, которая была сделана – бюджетные средства были взяты не на то. Не нужно, не нужно. Даже если бы это была «Скажене весілля» или «Скажені сусіди» - все равно бы поднялся такой же хай…», - уверен Назар Заднепровский.

Напомним, что на фоне скандала Юрий Горбунов отказался от съемок своего сериала за бюджетные средства.

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Кроме того, Politeka писала, что Кондратюк отреагировал на новое решение Горбунова относительно съемок сериала.