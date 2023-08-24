«Нафтогаз Украины» проинформировал, что у потребителей есть возможность оплатить за газ дистанционно.

В прессслужбе «Нафтогаза» добавили, что необязательно ждать бумажную платежку, можно произвести оплату прямо из дома.

"Не ждите бумажную платежку – оплачивайте онлайн-счет прямо сейчас! Самый быстрый способ – через диджитал-сервисы нашей компании. Сделайте пару кликов и платеж готов!", - говорится в обращении "Нафтогаза".

В частности, в «Нефтегазе» предлагают воспользоваться личным кабинетом my.gas.ua, чатботами в Вайбер , Телеграмме и в Facebook Messenger .

Проверить статус оплаты услуг «Нефтегаза» можно в личном кабинете, в разделе «История платежей».

В комментариях к обращению украинцы начали жаловаться пресс-службе "Нафтогаза" о других проблемах.

"В одном из комментариев газоснабжающая пишет что "предоставьте личный счет и мы во всем разберемся". Вы уверены в этом? Почему-то в течение длительного времени с моим счетом и счетом мамы до сих пор не разобрались. Не раз обращался к Нафтогаз, на 1545 год звонил... Даже вы сами не знаете точную сумму задолженности - под большим вопросом вообще она существует", - жалуется один из потребителей "Нафтогаз".

По его словам, суммы разительно отличаются.

"Эта сумма "задолженности" отличается одна от другой в несколько тысяч. Это как? Как может счетчик считать в обратном направлении? Как можно потребить в ИЮНЕ в пределах 600 куб.метров газа? Как?", - сообщил в комментариях потребитель.

В "Нефтегазе" ответили: " Нам досадно, что у Вас возникла такая ситуация. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения номер лицевого счета и ФИО его владельца для проверки начислений и задолженности. Вместе с Вами во всем разберемся!".

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Люди жалуются на несуществующие долги от "Нефтегаз Украины".

Также сообщалось, что "Нафтогаз" дал исчерпывающий ответ, разбавляют ли газ, получаемый украинцами.

Напомним также, что "Нефтегаз" дополнил неприятной проблемой.