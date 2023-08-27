Украинский певец Виталий Козловский, который в настоящее время находится в строю в Национальной гвардии, объяснил причину своего возвращения в Киев, неожиданного для украинцев. Не так давно Козловский отправился на службу, поэтому многие украинцы были удивлены такому внезапному "побегу".

По его словам, он вернулся для выполнения важной миссии. Казловский заявил, что выступил на концерте под названием "Национальная легенда", где происходит вручение одноименной президентской награды.

Впрочем, Виталий Козловский также был замечен в военной форме на передовой в День Независимости, где он поздравлял с этим особым событием.

"Давайте не ссориться, а объединяться. Потому что одну ветку переломить легко. А целую охапку невозможно. Мы украинцы! И это гордость!" - заявил Козловский. Однако далеко не все украинцы отреагировали положительно:

«Уже в Киеве, придумал себе новую миссию; Виталик, стесняюсь спросить вы наверно под Киевом служите? Накрашенный; Благодарю Вас за защиту, Божьей опеки Вам и Вашим собратьям, которые рядом. Берегите себя и главное возвращайтесь ЖИВЫ домой, мы Вас ждем;

Привет, Виталик, ну выключай этот сладенький взгляд, все ты машина для уничтожения, ты в НГУ. а не на плакате; Благодарим Вас, что приближаете нашу победу!» - пишут под постом козловского.

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