Денежная помощь украинцам известно, что международная гуманитарная организация открыла регистрацию на выплаты.

Денежную помощь украинцам обещает предоставить международная гуманитарная организация, которая борется с голодом.

Action Against Hunger открыла предварительную регистрацию на получение денежной помощи украинцам.

Получить денежную помощь от организации могут все украинцы, имеющие статус внутренне-перемещенных лиц.

Однако есть нюанс, переселенцы должны были прибыть в город Черновцы из зон боевых действий на протяжении последних 30 дней.

Для того, чтобы принято участие в этой программе нужно подать заявление на регистрацию в программе денежной помощи организации.

Также необходимо заполнить и отправить специальную форму, в которой необходимо указать такие данные: ФИО, дата рождения, номер телефона, место временной регистрации.

Важно указать дату переезда, указанную в справке переселенца и указать место, из какого района приехали.

Однако, составление предварительной заявки на получение денежной помощи еще не является регистрацией в программе.

Заявления на получение денежной помощи будут обработаны, изучены, а в случае одобрения, работники организации свяжутся лично и пригласят на регистрацию.

Источник: Action Against Hunger (ACF).

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