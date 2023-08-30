Потапу пора дать большое интервью, чтобы люди увидели и его самого, и его эмоции.

Такое мнение высказал украинский ведущий Слава Демин, который, как выяснилось, уже много месяцев пытается договориться об интервью с Потапом.

«Я хочу снять интервью с Потапом», – отметил Слава Демин.

Ведущий говорит, что предлагает Потапу сделать интервью уже в течение года, но достичь договоренностей пока не удалось.

«Не то что он там не идет. Я предлагаю Потапу уже год снять интервью. Пока я в состоянии ожидания. И я общаюсь и с ним, и с его менеджментом», - рассказал в интервью "Слава+" Слава Демин, отвечая на вопрос, действительно ли Потап «не идет» к нему на интервью.

Также Демин отметил, что Потапу уже пора предстать перед публикой таким образом, чтобы его увидели и услышали.

«Думаю, что ему пора уже дать интервью хотя бы кому-нибудь. Большое интервью. Не журналу, а все же большое интервью, где будет его видно, его эмоции. Кому он его даст и даст ли вообще – вот здесь вопрос. Главное, чтобы это не было поздно и кринжово, как это было с Винником», – объяснил свое мнение Слава Демин.

Ведущий отметил, что интервью Олега Винника было уже несвоевременным и «странным»:

«Считаю, что интервью Олега Винника – это уже было поздно и немного странно. То, что он там говорил».

Добавим, недавно Потап представил свой новый трек «Ренессанс».

«В этой песне, я рассказал две истории: история одного молодого солдата, погибшего на Херсонщине, и одной молодой маленькой девочки, потерявшей свою жизнь во время бомбежки….», - говорил о новой песне Потап.

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