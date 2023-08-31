Оля Полякова обиделась на критику, которую в очередной раз услышала в свой адрес.

Певица Оля Полякова дала большой концерт в одном из залов Ниццы и осталась очень довольна горячим приемом, пишет Politeka.net.

Во время концерта Полякова общалась с присутствующими в зале и, обращаясь к зрителям, возмутилась, что многие украинцы говорят по-русски.

«Очень неприятно, когда за границей тебя спрашивают: "Ты из России?". А что они должны спрашивать, когда слышат русский?!», - возмутилась Полякова.

В комментариях к новому сообщению Олю Полякову поддержали как поклонники, так и звездные друзья, но одна из подписчиц поинтересовалась:

«В гастроли входят не только песни и танцы, но и то кому на каком языке разговаривать. Ей очень неприятно что за границей ее спрашивают не из России ли она. А она на каком языке там говорит, что ей такие вопросы задают?».

Оля Полякова решила не оставлять этот упрек без внимания.

«Плохо что вы не дослушали речь! Я говорю по-украински и своих поклонников прошу делать то же самое! Но ведь вы хотите писать г**но, потому что его куда-то девать надо! », - написала в ответ Полякова.

Пользовательница Инстаграм, в свою очередь, отметила:

«Оля вы сделали свой выбор говорить по-украински, и это прекрасно. Вас попросили? Ваши поклонники же не овцы, сами решат. Эти нарративы начинают что-то напоминать».

Полякова тоже ответила, но уже более эмоционально:

«Что вам от меня нужно? Внимание? Попросите мужа уделить».

В эмоциональный даилог вмешалась еще одна пользовательница Инстаграм, попытавшись объяснить, почему Полякова слышит вопрос вроде: «Вы из России?»

«Они спрашивают, потому что не могут отличить русский язык от украинского. Для нас эти языки звучат почти одинаково. Благодаря своим украинским друзьям я уже могу отличить украинский от русского, но на самом деле, например, немец или англичанин не могут отличить, когда слышат их. Когда я была в Италии, меня также спросили, не россиянка ли я, а я разговаривала на польском», - выразила свое мнение иностранка.

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