Известная телеведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем изменили подход к воспитанию сына.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая сейчас привезла сына Сашу из Польши домой в Киев, видимо на время отпуска ее мужа-военного ВСУ, рассказала, что изменилось в воспитании ребенка во время войны.

Как призналась Маша Ефросинина в ютуб-шоу Жени Яновича "20:23", сейчас они с мужем больше всего позволяют сыну, чем, например, позволяли дочери Нане в его возрасте. Не в последнюю очередь это связано с войной.

По словам телезвезды, их Саша очень боится воздушных тревог и сирен, которые часто звучат в Киеве. Поэтому родители позволяют 8-летнему сыну спать с ними ночью.

Кроме того, пока Саша здесь в Киеве Маша Ефросинина везде берет его с собой, даже на съемки у Жени Яновича она пришла с ребенком.

"Вот видишь, какая я мама – с сыном приперлась на съемки. Мог бы ребенок сидеть дома, играться, понимаешь. А я его везде с собой таскаю. Потому что я очень скучаю по нему, и считаю, что он должен видеть реальную жизнь", - рассказала Маша Ефросинина.

Кроме того, телеведущая призналась, что и сын Саша, и дочь Нана посещают психологов, у каждого он свой.

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