Певица Оля Полякова, которая дала большой концерт в одном из залов Ниццы, решила отреагировать в Инстаграм на хейт в свою сторону. Оля Полякова также представила скриншот в Стори после своего ответа одной из недовольных особ.

Полякова также время от времени размещает в Instagram фотографии и видеозаписи с благотворительных концертов, но не все ее подписчики одобряют такой контент и высказывают свою критику, считая его неуместным на данный момент.

В ответ на эти комментарии Полякова решила высказаться в Instagram, где подчеркнула, что она живет в Украине, а именно в Киеве, и переживает тяжелое время вместе с семьей. Во время обстрелов со стороны российских оккупантов, она и ее дети также ищут укрытие, чтобы защититься от опасных снарядов.

"Я живу в Киеве! Я и мои дети периодически спим в подвале! А вот вы сидите за границей и пишете мне х*рню. Сидит вот такой человек за границей и стыдает меня" - заявила Полякова.

Ранее во время концерта Полякова общалась с присутствующими в зале и, обращаясь к зрителям, возмутилась, что многие украинцы говорят по-русски.

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