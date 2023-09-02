В этом телевизионном сезоне украинским зрителям покажут совершенно новый и необычный сезон главного вокального талант-шоу Украины "Голос країни-13". Из-за войны в нашей стране, команда проекта приняла решение снимать новый сезон в соседней дружественной Польше – в Варшаве. При этом, продукт будет запущен синхронно – и для украинского и для польского зрителя. Премьеры состоится в воскресенье, 3 сентября.

Об этом главный продюсер "Голосу країни-13" Владимир Завадюк рассказал в эфире "Сніданок з 1+1".

"Новая локация, новые тренеры и чрезвычайно талантливые участники, так что вас ждет немало сюрпризов. Но "Голос країни" – это не только о мощных выступлениях на сцене, но и о титаническом труде людей, создающих проект за кулисами. Не пропустите премьеру "Голосу країни" 3 сентября, в 21:00", - говорит в сообщении на странице проекта в Instagram.

По словам Владимира Завадюка, моментами их команде приходилось работать в режиме экстренного монтажа отснятого материала, так как сроки поджимали.

"Сейчас мы монтируем открытие сезона, когда все тренеры поют саундтрек сезона. Мы в этом году монтируем в рекордные сроки, потому что "Голос" выйдет в Украине, и в Польше. Поэтому нам нужно сразу смонтировать это и для украинского зрителя, и для польского. Поэтому у нас есть очень мало времени на монтаж, но есть невероятно талантливые люди, которые это делают", - поделился подробностями Завадюк.

В то же время одна из ведущий вокального шоу Катя Осадчая в своих Instagram-сторис ответила на вопросы зрителей и показала закулисные кадры. Так, среди прочего Катя Осадчая рассказала, что один выпуск "Голосу країни" снимается за один съемочный день, однако, помимо этого, есть и другие съемки – репетиций, сюжетов и тд, поэтому выходит в целом больше одного съемочного дня.

Также Катя Осадчая ответила на вопрос о том, кто из тренеров нравится ей больше всего. "Все крутые", - написала ведущая и показала фото со звездными тренерами, которыми в этом году стали Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров и Иван Клименко.

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