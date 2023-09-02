Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны полностью украинизировалась, спалив кокошник и обновив репертуар, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в сторис кадры с героем "Азовстали" Михаилом Диановым и рассказала об их дружбе.

На видео в сторис Оля Полякова показала, как Михаил рыбачит в озере на территории ее загородного участка. Более того, в какой-то момент певица взяла в руки сачок и начала помогать ему вытащить из воды небольшого сома. В процессе съемки Оля Полякова комментировала все свои действия, в затем принялась рукой гладить выловленного сома.

Как оказалось, появление Михаила Дианова в гостях у Оли Поляковой вызвало бурную реакцию среди поклонников, многие начали думать, что певица с воином стали парой. Вопросы посыпались Оле в директ, и она в еще одной сторис на все ответила.

"Директ завален вопросами: "А вы с Михаилом Диановым пара?". Скажите пожалуйста, а что не можно просто с человеком дружить? Нет? Обязательно вот это ваше шпили-вили надо включать? А вы не забыли, что я вообще-то замужняя женщина? У меня много именно мужчин-друзей. С Мишей мы друзья, и Вадик с ним лучший друг. И мы его "взяли в плен", если честно. Он с одного плена вышел и в другой попал – к нам домой", - рассказала в сторис Оля Полякова, ответив на все догадки фанатов.

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