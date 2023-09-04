В семью победителя "Голос страны" пришло большое горе, о его обстоятельствах украинцам рассказал сам артист.

В семью победителя "Голос страны" и "Шанс" Павла Табакова пришло горе, пишет Politeka.net.

Артист и звезда «Голос страны» сообщил, что из жизни ушла его мама. Женщине было всего 68 лет.

«Мы боролись за ее жизнь не раз, но на этот раз Господь решил забрать ее к себе…

Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано…», - написал победительниц «Голос країни-2» Павел Табаков на своей странице в Facebook.

Табаков отметил, что теперь его мама стала его ангелом.

«Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там на облаках…

Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел…».

Победитель "Голос страны" также опубликовал фото своей красивой мамы в молодом возрасте.

«Искренне сочувствую... светлая память и Царство Небесное Маме», «Светлая и вечная память! Искренние соболезнования!»,

«Мама – это душа….и какая боль пронзает, когда она летит в вечность к Богу. Пусть Господь хранит ее душу на небесах»,

«Примите искренние соболезнования» , – пишут на странице Павла Табакова пользователи соцсетей.

Павел Табаков - украинский певец, музыкант, композитор и аранжировщик. Он является победителем пятого сезона телепроекта "Шанс", полуфиналистом второго сезона шоу "Украина имеет талант", участником национального отбора на конкурс "Евровидение" и победителем телепроекта "Голос Страны 2" в команде Даины Арбениной.

В 2013 году Тарас Чубай, «Пиккардийская терция», Павел Табаков и Оксана Муха вместе с хоровой капеллой Трембита создали музыкальный проект «Проект Ивасюк», в рамках которого провели тур по Украине, который начался с четырех концертов во Львове и концерт в Киеве.

Кроме того, победитель «Голос страны» имеет собственную творческую школу, ставит детские мюзиклы, которые популярны среди львовян и гостей города, особенно в рождественский период.

«Паша пишет детские рождественские мюзиклы, популярные во Львове. С точки зрения музыкальной профессии Табакову нет равных среди всех победителей данного проекта", – высказывался Кондратюк о победителе проекта «Шанс» Игорь Кондратюк.

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