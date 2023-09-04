Популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, который недавно оскандалился с госфинансированием сериала "Ингулец", а также вызвал возмущение украинцев из-за частых выездов за границу, снова нарвался на критику.

В своем Instagram-профиле Юрий Горбунов опубликовал кадры с премьеры нового европейского сезона "Голосу країни", ведущим которого стал вместе со своей женой Катей Осадчей. На видео можно увидеть закулисные моменты с командой проекта, ведущими и тренерами нового сезона "Голосу країни". Также Юрий Горбунов показал фото, на котором позирует на сцене шоу с Катей Осадчей и тренерами проекта – Дорофеевой, Пивоваровым, Саниной и Клименко.

"Голос країни звучит в Европе! Украинцы со всего мира, где бы они сейчас ни проживали, получили шанс на нашей сцене проявить себя и осуществить свою мечту!", - написал Юрий Горбунов в подписи к публикации.

В комментариях к публикации украинцы высказали свое возмущение тем, что Юрия Горбунова снова выпустили за границу, так как съемки проекта проходят в Польше. Некоторые вообще считают, что такие шоу во время войны неуместны. Вот что пишут возмущенные пользователи:

"Вы особенные? За границу выпустили?".

"Пивоваров чего так странно оделся?".

"Какой "Голос"? В стране война, погибают люди".

"Зашкварный звук страны".

Последние новости Украины:

Напомним, "Сумасшедшая мать": молодая жена Павлика рассказала о серьезных проблемах сына, врач напугал диагнозом.

Как сообщала Politeka, "Аня себя любит": жена продюсера "Квартал 95" удивили украинцев неудачным видео в новом образе.

Также Politeka писала, что "Невероятно больно": звезда "Орел и Решка" Бедняков эмоционально обратился к украинцам после увиденного.