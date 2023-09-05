Популярная украинская певица Оля Полякова, которая сначала войны активно гастролирует в поддержку Украины, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Оля Полякова выложила яркое видео о своего выступления в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле.

Как видно по ролику, Оля Полякова здорово зажгла на сцене фестиваля. Она вышла на сцену в своем знаменитом золотом платье и исполнила украинскую адаптацию хита "Эй, секундочку", чем здорово завела публику в зале.

В подписи к видео Оля Полякова написала: "Эй, секундочку" на сцене "Дзинтари" в Юрмале на фестивале "Рандеву". Спасибо Лайме Вайкуле за приглашение! Автор слов и музыки: Дмитрий Сысоев. Перевод: Игорь Скакун".

Надо сказать, что выступление Оли Поляковой с украинской песней вызвало неоднозначную реакцию в зрительном зале. В комментариях к видео украинские зрители, которые были на концерте, рассказали, что выступление Поляковой очень раздражало россиян, которых очень много живет в латвийской Юрмале, и которые посещают подобные мероприятия. По словам пользователей, в зале было много людей с недовольными лицами, похоже, именно это и были россияне:

"Ты невероятная".

"Наша украинская богиня! Крутая! Красавица!".

"Оля, как всегда, зажигалка! Но вижу много недовольных мордяк! Пусть наша украиночка будет им как серпом по… сами знаете по чему".

"Тоже странно стало, почему в зале с кислыми лицами большинство сидит. Это возраст или статус обязывает?".

"Эти существа с кислыми лицами это русские, или кто на стороне русских. Поэтому не будем учитывать их. Наша Ольга – супер!".

"Вот голосина! До мурашек! Браво!".

"Лайма молодец. Респект за адекватность и доброту".

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