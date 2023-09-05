Скоро в эфире появится новый сезон шоу "Хто зверху?", ведущими которого до войны были Леся Никитюк и Сергей Притула. Команда проекта решила несмотря на тяжелую ситуацию в стране все же снимать новый сезон, правда, зрителей ждет много новинок. В частности, Притулу в роли ведущего заменил популярный украинский блогер Богдан Буше.

Об этом сообщили в пресс-службе Нового канала.

Как оказалось, во время съемок нового сезоне не обошлось без эксцессов. Моментами всей съемочной группе приходилось спускаться в укрытие, так как звучали сигналы воздушной тревоги. И в таких ситуациях телеведущая Леся Никитюк нашла способ развлекать свою команду – она начинала петь прямо в убежище, чтобы люди не унывали.

"Для меня очень важно, чтобы этот сезон состоялся! Я вообще считаю, что начинается новая эра "Хто зверху?". Всем украинцам сейчас непросто. Конечно, съемочной группе тоже. Но наша работа состоит в том, чтобы поднимать людям настроение!", - поделилась Леся Никитюк своими эмоциями.

По словам телезвезды, если от просмотра их развлекательного шоу у зрителей поднимается настроение, то это уже успех в эти сложные времена. Также Леся Никитюк призналась, что очень соскучилась по атмосфере съемок этого шоу, которое она так любит.

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