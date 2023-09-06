Старшая дочь Ольги Сумской и ее бывшего мужа Евгения Паперного Антонина Паперная, которая долгие годы живет с мужем-актером Владимиром Яглычом и двумя детьми в Москве, стала главной героиней российского сериала "Холодное блюдо".

Информацию об этом в своем ютуб-канале сообщил Слава Демин.

Стоит отметить, что за полтора года полномасштабного вторжения России в Украину Антонина Паперная не была в Украине, и так и не нашла времени и желания осудить действия России.

Тем временем актриса Ольга Сумская очень переживает из-за того, что ее дочь сильно критикуют в Украине, как и саму актрису. По словам Сумской, Антонина просто боится протестовать и как-то выражать свою позицию из-за детей, а уехать из Москвы у нее пока нет возможности. Актриса поддерживает связь с дочерью, хоть они и давно не виделись, также она призналась, что мечтает увидеть внучек.

Надо сказать, что в комментариях под постом Славы Демина разгорелась бурная дискуссия относительно Антонины Паперной. Часть пользователей хейтят девушку за съемки в российском сериале, а другие считают, что ее надо оставить в покое:

"Из нее такая же актриса, как и патриотка! Зачем это создание нам в Украине?".

"Таких как она много, и не только среди звезд. Они сделали свой выбор, быть на стороне зла, это их карма и им за это отвечать".

"Деньги важнее, чем здравый смысл".

"Вопрос только в деньгах".

"Ага, возможности нет, верим. Для человека деньги важнее, вот и все".

"У нее там любимый, его дети, пусть живет, как знает. А мы в своей стране работаем на победу".

"Кому она нужна? Как воспитанная, так и живет без любви к своей стране".

"Отстаньте от людей! Они выбрали свой путь – это их жизнь!".

Последние новости Украины:

Напомним, Таскал за волосы и угрожал: актер и звезда "Танцев со звездами" Войтенко впервые отреагировал на обвинения.

Как сообщала Politeka, "Голос страны", как выглядят команды Саниной, Дорофеевой и Пивоварова: "Уже знаю фаворитов".

Также Politeka писала, что "Я бы деньги взял": Кондратюк удивил заявлением относительно Светланы Лободы.