Известная певица Злата Огневич поделилась, что у нее нет помощников и приходится самой делать бытовые дела.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая недавно представила мощный дуэт с группой "Без обмежень" и собирается в тур по Украине, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич рассказала в сторис, что ей приходится подрабатывать между репетициями и съемками.

Похоже, у артистки нет помощников и домработницы, и многие бытовые и повседневные дела ей приходится делать самой в перерывах между репетициями и съемками. Как рассказала Злата Огневич в сторис, сегодня она ассистентка и идет относить вещи в химчистку и закупать продукты.

"Когда у меня перерыв между репетициями, концертами, съемками, фотосетами, студийной работой, я еще и подрабатываю у самой себя ассистентом, немножко стилистом, немножко мейк-апером, мастером по волосам. Сегодня я ассистентом подрабатываю у самой себя. Нужно пойти в химчистку сдать вещи, купить продукты, приготовить вкусный обед, и поехать дальше не репетицию", - рассказала Злата Огневич в сторис.

Последние новости Украины:

Напомним, Таскал за волосы и угрожал: актер и звезда "Танцев со звездами" Войтенко впервые отреагировал на обвинения.

Как сообщала Politeka, "Голос страны", как выглядят команды Саниной, Дорофеевой и Пивоварова: "Уже знаю фаворитов".

Также Politeka писала, что "Я бы деньги взял": Кондратюк удивил заявлением относительно Светланы Лободы.